La Rete per la Salute di Barcellona ha scritto alla società Seus per segnalare carenza di medici e paramedici sulle ambulanze del 118

La Rete per Salute di Barcellona, costituita da 60 associazioni unite nella battaglia per garantire il diritto all’assistenza sanitaria pubblica anche nel comprensorio barcellonese, ha inoltrato alla Seus, società che gestisce il servizio del 118 in Sicilia, una richiesta di chiarimenti circa la situazione, per certi versi drammatica, del servizio erogato nella zona tirrenica della provincia di Messina.

“Ci vengono segnalate – afferma il portavoce Tindaro Di Pasquale – ambulanze ferme perché inattive a causa della concomitante assenza di personale medico ed infermieristico. Il personale del 118, che ringraziamo per il lavoro costante al servizio della collettività, si carica molto spesso di responsabilità enormi pur di garantire ai cittadini la sicurezza, ma questi operatori non possono essere lasciati da soli.

In virtù di ciò abbiamo ritenuto di dover informare anche l’Assessorato regionale alla salute e la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Dobbiamo prendere in mano una situazione ormai allo sbando e ricondurla a vie che siano di servizio ed efficienza”.

Ecco il testo della lettere indirizzata alla Seus Sicilia

Questa Rete, composta da una pluralità di associazioni del territorio (oltre 60) viene da più zone del comprensorio notiziata della periodica e sempre più frequente assenza di ambulanze operative sul territorio, ed in particolare di quelle nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo: assenza di medici, assenza di personale infermieristico, presenza di soli autisti soccorritori impossibilitati ad operare.

Si precisa che quanto rappresentato è stato più volte verificato di persona da componenti della Rete.

Ciò appare grave, anche, e soprattutto, in considerazione delle criticità ormai note bei servizi di emergenza- urgenza del territorio citato.

Alla luce delle sopraindicate criticità e rilevato che il territorio manca di un pronto soccorso a Barcellona Pozzo di Gotto e preso atto del carico di lavoro de nosocomio di Milazzo, si chiede quali azioni si stiano ponendo in essere per garantire i servizi di cui all’ oggetto .

foto di repertorio dalla rete