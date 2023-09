Il fotografo barcellonese Salvo Miano vince il contest dell’associazione nazionale fotografi da matrimonio

E’ arrivata una grande soddisfazione per il fotografo barcellonese Salvo Miano, che è stato indicato tra i vincitori del Contest C1 organizzato dell’ANFM – Associazione Nazionale Fotografi da Matrimonio.

Sono stati due gli scatti che hanno colpito la giuria del concorso nazionale, una nella sezione “Momento decisivo” …

… e una nella sezione “Luce”

Per Salvo Miano, fotografo ufficiale anche della Nuova Igea Virtus, è arrivata anche l’ulteriore riconoscimento di essere tra i relatori del workshop della Digital Service, con un Master di un livello Altissimo per fotografi matrimonialisti provenienti da tutta Italia, che si terrà il prossimo 24 e 25 ottobre a Cefalù.

“Non gareggiavo dal 2017 ed ho deciso di rimettermi in gioco per cercare sempre nuovi stimoli, Grazie a tutti e dedico questa vittoria a tutte le mie coppie. Sono soddisfatto anche dall’opportunità che mi è stata concessa, in occasione del workshop di Cefalù, di dover parlare dietro una scrivania a centinaia di Fotografi professionisti di Matrimonio provenienti da tutta Italia. Sarò tra i protagonisti di un Master di livello Altissimo e credo che sia un riconoscimento più grande per un fotografo di matrimonio. Non nascondo che è stato da sempre il mio sogno nel cassetto”.

