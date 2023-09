Barcellona, completati i lavori sul plesso Destra Longano. L’ass. Dottore: “Avviato il confronto sulla riorganizzazione della rete scolastica”

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del plesso Destra Longano, danneggiato dall’alluvione del dicembre 2022, con il fango che ha abbattuto un muro di recinsione ed allagato l’istituto che fa capo all’Ic Bastiano Genovese di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, sentiti gli uffici tecnici comunali, ha confermato, che le lezioni per gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria, riprenderanno regolarmente dal 13 settembre nel plesso di via Longano. L’intervento ha consentito di ripristinare il muro di recinsione, rafforzato da una base in cemento armato, e di recuperare gli impianti danneggiati dal fango. E’ stato inoltre allargato lo scarico nel torrente Longano della saia Zigari, per consentire un maggior deflusso delle acqua in caso di piena.

“Il periodo estivo – aggiunge l’assessore Dottore – ci ha consentito di avviare i lavori sui plessi della scuole Don Milani di Fondocanuovo, i cui locali saranno fruibili per gli studenti”.

L’assessore ha inoltre confermato come si sia tenuto un incontro con i dirigenti scolatici della città in vista del prossimo piano di dimensionamento della rete scolastica che verrà elaborato nelle prossime settimane e che potrebbe cambiare la geografia degli istituti sul territorio. “Le nuove disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione – sottolinea la Dottore – hanno fissato paletti più rigidi per gli istituti comprensivi, che si poggiano su alcuni punti cardine, come la presenza di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di una popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni, insieme al principio di territorialità. All’interno di questo perimetro l’ufficio scolastico provinciale, valutate le proposte del territorio, dovrà procedere ad una riorganizzazione anche per la nostra città”.