Ospedale di Barcellona, accolta l’istanza di chiarimento della Rete per la Salute sulla mancata attuazione della piano sanitario

Le osservazioni della Rete per la Salute pubblica, che si è costituita a Barcellona per sostenere il diritto alla salute del comprensorio assistito dal Cutroni Zodda, hanno trovano riscontro dai vertici dell’assessorato regionale alla sanità che ha chiesto alla Asp Messina una dettagliata relazione sulla situazione del presidio ospedaliero barcellonese.

“Riteniamo – afferma il portavoce della Rete Tindaro Di Pasquale – che non sia più tollerabile questo continuo spostamento di personale verso altre strutture a scapito di un nosocomio ormai svuotato nei fatti di medici, infermieri e di servizi essenziali. La Rete agisce in piena autonomia e questo impone una interlocuzione diretta coi vertici istituzionali responsabili della erogazione di servizi. La Azienda Sanitaria provinciale deve spiegare perché non si conferisce attuazione alla rete ospedaliera vigente.

Questo ulteriore passaggio formale è per noi propedeutico ad altre ulteriori azioni , se necessario, anche giudiziarie . Tuteleremo il diritto alla salute dei cittadini in ogni sede”.