Barcellona, consegnati i lavori di ripristino della copertura e delle grondaie del Palalberti

Sono stati assegnati i lavori per la manutenzione straordinaria della copertura del palazzetto dello sport “Nino Alberti” danneggiato dalla sciroccata della primavera scorso, che ne ha compromesso l’agibilità.

Con due distinte procedure, sono stati affidati ad altrettante ditte gli interventi per il ripristino della guaina sul tetto della struttura, in gran parte divelta dalla forza del vento, e delle grondaie per il contingentamento delle acque piovane, così da evitare le frequenti infiltrazioni registrate nel corso delle ultime stagioni.

La società Barcellona Basket, a cui è affidata la gestione dell’impianto, ha proceduto da parte sua alla manutenzione degli spogliatoi e dell’area destinata alla tribuna stampa, in vista del prossimo campionato di serie B interregionale, che prenderà il via il 1° ottobre, ma che vedrà il debutto casalingo dei giallorossi il 15 ottobre con il derby contro gli Svincolati Milazzo.

I lavori, appena avviati, dovrebbero richiedere una decina di giorni per la loro ultimazione e poi sarà necessaria convocare la commissione comunale per i pubblici spettacoli, per ottenere il via libera alla presenza del pubblico durante le partite.