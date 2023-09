Il teatro barcellonese premiato a Santa Maria di Leuca: miglior interprete è Cosimo Santangelo dell’ass. Cattafi

Il teatro barcellonese continua ad ottenere riconoscimento anche quando viaggia in trasferta. Dopo le soddisfazioni ottenute nella Rassegna di Rometta, con i premi di Miglior Spettacolo, Migliore attrice protagonista e miglior attore non protagonista, la compagnia barcellonese dell’associazione Cattafi ha raggiunto un altro successo.

Domenica sera, nella splendida cornice del Salento, nel tacco d’Italia, Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, durante la premiazione della “XIII rassegna del Teatro Premio Leuca 2023” è stato assegnato il premio come “migliore interpretazione” all’attore barcellonese Cosimo Santangelo. Il personaggio apprezzato dalla giuria leccese è quello di Vincenzo sempre nello spettacolo “Non mi dire te l’ho detto” (testo di Paolo Caiazzo) per la regia di Pippo e Maria Rosa Bucca prodotto dalla PMS Teatro con il patrocinio dell’Ass. Cattafi entrambi di Barcellona P.G. (Me).

“Ringraziamo la Giuria – afferma il regista Pippo Bucca – che ci ha selezionati e poi premiati tra le nove compagnie finaliste, insieme al numeroso e attento pubblico che ha ripagato i nostri sforzi e il nostro impegno. Questo premio ci conforta e ci spinge a continuare sulla strada intrapresa, in quanto ci siamo resi conto di essere apprezzati anche in un contesto e in luoghi in cui siamo degli emeriti sconosciuti, essendo neofiti nel campo delle rassegne teatrali a premi. E’ stato, calcisticamente parlando, come vincere una partita fuori casa”.