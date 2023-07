Vicenda Papardo, la nota di Città Aperta

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Movimento Città Aperta relativa alle ultime indagini che hanno interessato l’Ospedale Papardo.

“Le recenti indagini sulle “pressioni politiche” all’Ospedale Papardo consegnano un quadro drammatico sulla condizione della politica e della sanità locale. – scrive Città Aperta – Al di là delle eventuali responsabilità penali, che verranno accertate nelle sedi opportune, resta la preoccupazione per lo stato di salute della politica, che troppo spesso mostra il lato peggiore del “potere”. Anche a danno di un settore che, non a caso, è sempre più in crisi: la sanità pubblica, utilizzata, da decenni, per scambio di favori economici e politici”.

“Questo scenario drammatico, – continua la nota – rappresentato a ondate periodiche da varie inchieste, da un lato fortifica le nostre convinzioni della necessità di un cambio radicale nella amministrazione degli organi politici, Comune, Città Metropolitana, Regione, e degli istituti pubblici, in primis quelli della sanità, dall’altro amplifica la nostra apprensione sul degrado che sta vivendo la nostra terra.

Il Movimento Città Aperta fa appello a tutti i cittadini, a tutte le parti sane di Barcellona Pozzo di Gotto affinchè reagiscano in modo deciso per invertire la rotta prima che sia troppo tardi. Noi, come sempre, ci saremo”.