Milazzo protagonista nel nuovo giallo dell’autrice Nuccia Isgrò

Il romanzo è un nuovo capitolo della serie dei gialli comici ambientati nella Sicilia Orientale che hanno come protagoniste un gruppo di vedove amiche e complici nella vita, ma soprattutto nelle indagini.

La pittoresca cornice di alcuni misteriosi delitti questa volta è la splendida zona dell’Area Marina Protetta di Milazzo, lo specchio d’acqua della Piscina di Venere e i vicoli del Borgo Antico dove il capitano Binocchi e i suoi faranno degli agghiaccianti ritrovamenti.

Sembrano inoltre esserci degli enigmatici collegamenti tra le vittime ed i megalitici dell’Argimusco che si trovano nel paese di Montalbano Elicona. Ancora una volta le vedove, fianco a fianco con i carabinieri, oltre che nelle ricerche verranno coinvolte in una serie di imprevisti, pericolose sparizioni e misteriosi indizi.

Coprotagonista il gatto Nerone, amico fedele della signora Vittoria (l’anima del gruppo delle vedove) e come sottolinea l’autrice… ”l’amore può far rinascere, anche l’amore per un gatto…”