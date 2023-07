La Nuova Igea Virtus conferma anche Fabrizio Silipigni: l’attenzione si sposta sui nuovi arrivi

La Nuova Igea Virtus ha ufficializzato la conferma di 𝑭𝒂𝒃𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐 𝑺𝒊𝒍𝒊𝒑𝒊𝒈𝒏𝒊, duttile esterno mancino classe 2004, che dopo l’ottimo e convincente campionato dello scorso anno, vestirà nuovamente la maglia giallorossa per la stagione 2023/2024.

Reduce da un’annata in crescendo, l’ex Camaro e Acr Messina ha contribuito fattivamente alla cavalcata che dall’Eccellenza ha condotto i giallorossi di mister Pasquale Ferrara fino alla promozione in serie D, arricchendo le proprie prestazioni con non pochi assist e qualche rete.

Un altro ed importante tassello che si aggiunge alla batteria “under”, a ragione dello sforzo che la dirigenza sta compiendo in queste ore per presentarsi abile ai nastri di partenza del quarto campionato nazionale.

Il calciatore si è saputo ritagliare lo spazio per emergere a suon di prestazioni degne di nota, risultando tra i prospetti più interessanti dello scorso campionato. La riconferma segna l’ennesimo colpo funzionale al progetto della società giallorossa, finalizzato dapprima a mantenere l’ossatura del blocco vincente dello scorso anno.