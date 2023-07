Assolto corriere barcellonese accusato di trasportare droga nel serbatoio dell’auto

E’ stato assolto un corriere barcellonese sorpreso durante un controllo a trasportare droga nel serbatoio dell’auto.

La DDA di Reggio Calabria lo aveva accusato di aver reiteratamente svolto il ruolo di corriere della droga tra Barcellona, Lipari e la Calabria. Il giovane barcellonese, secondo l’accusa aveva trasportato ingenti quantitativi di cocaina e mariuana, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’indagine, condotta dalla Procura di Reggio Calabria, ha individuato una associazione dedica al trasporto e cessione di sostanze stupefacenti pesanti e leggere tra la Sicilia ed il Sud Italia. L’imputato era stato ritenuto responsabile di avere effettuato numerosi viaggi di collegamento per trasportare droghe, che dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, secondo gli inquirenti, venivano accuratamente celate mediante una specifica modifica, all’interno del serbatoio dell’auto , consentendogli di raggirare i numerosi controlli e perquisizioni delle Autorità.

Nel corso del dibattimento l’avvocato difensore Gaetano Pino ha dimostrato tecnicamente l’infondatezza della tesi accusatoria, sia per il deterioramento che la sostanza avrebbe subito a contatto con il carburante, sia per l’impossibilità di contenere l’ingente quantità della sostanza rispetto alla capacità del serbatoio. Il Pm aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione, ma giudice, accogliendo la tesi difensiva, ha assolto il giovane per non avere commesso i fatti.