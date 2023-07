Sospensione dei buoni pasto al Comune: la Cisl chiede il tavolo di concertazione, l’amministrazione è pronta al confronto

Botta e risposta tra la Cisl FP e l’amministrazione comunale di Barcellona sul tema della sospensione dei buoni pasto con effetto retroattivo ai dipendenti di Palazzo Longano.

La segretaria generale e del responsabile delle Funzioni Locali della Cisl FP Giovanna Bicchieri e Maurizio Giliberto era intervenuti con un comunicato stampa sulla vicenda, ribadendo un concetto già espresso nei giorni scorsi dai consiglieri comunali d’opposizione di Forza Italia: “Due pesi e due misure: mentre gli amministratori si aumentano le indennità – si legge nella nota – atto non dovuto per altro, vengono negati i diritti dei lavoratori. Non si può che rimanere stupiti da tanto zelo – spiegano Bicchieri e Giliberto – atteso che non meno di otto mesi fa si è provveduto con delibera di giunta ad aumentare le indennità degli amministratori. Il Comune di Barcellona è, infatti, in piano di riequilibrio, con dei precisi obblighi derivanti dalla normativa in materia, tra i quali quello di effettuare una rigorosa revisione della spesa anche per quanto riguarda i costi della politica. Dobbiamo quindi prendere atto del fatto che i sacrifici devono essere solo dei lavoratori, che hanno certamente diritto a percepire il salario accessorio e i buoni pasto, e dei cittadini che si vedono ridurre i servizi a fronte di tariffe più alte.”

Per questo la Cisl Fp ha chiesto l’immediata convocazione del tavolo di contrattazione, ipotizzando, in caso di mancato riscontro, si adire nelle sedi opportune per fare valere sia i diritti dei dipendenti che dei cittadini.

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha prontamente accolto l’avvio di un tavolo di concertazione proposto dalla Cisl Fp sulla questione dei buoni pasto, sottolineando la disponibilità al confronto con le parti sociali e le organizzazioni sindacale. “Questa giunta – dichiara il sindaco Pinuccio Calabrò – ha regolarmente inserito in bilancio le risorse necessarie all’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti comunali. Purtroppo, come sicuramente è a conoscenza la Cisl, il parere dei Revisori dei Conti è stato contrario in quanto i buoni pasto vengono considerate dalla normativa in vigore spese non necessarie in un Comune in pre-dissesto ormai da diversi anni. Siamo quindi lieti se in sede di confronto il sindacato possa aiutarci a trovare soluzioni che siano in linea con la normativa e con il parere dei Revisori. Spiace constatare che un autorevole sindacato come la Cisl Fp incappi in strumentalizzazioni dei fatti per quel che riguarda l’adeguamento delle indennità degli amministratori. Il sindaco e gli assessori della giunta Calabrò hanno infatti rinunciato totalmente all’adeguamento delle indennità a far data dal 1 gennaio 2023, seppur previsto dalla normativa nazionale e regionale e nonostante il parere favorevole dei Revisori dei Conti”.