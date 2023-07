Conclusa la Summer Camp per l’I.C. “Bastiano Genovese”

100% inglese, amicizia, felicità!

Si è conclusa la settimana del Summer Camp, dal 25 giugno al 2 luglio, all’Oasi di Selinunte, per i ragazzi dell’I.C.”Bastiano Genovese”, dedicato all’apprendimento dell’Inglese e allo svolgimento di attività sportive in modo professionale e giocoso!

Una reale opportunità per migliorare il proprio inglese, per crescere indipendenti e open minded in un ambiente sano e sicuro. I Trainer tutor anglofoni, altamente qualificati e attentamente selezionati, hanno coinvolto i ragazzi in attività ludiche e formative in un indimenticabile English Full Immersion. I Summer Camp rappresentano il luogo ideale per permettere ai ragazzi di trovare tutto quel che serve per svilupparsi sia dal punto di vista fisico sia psicologico. Tra attività programmate e gioco libero all’aperto i ragazzi accrescono le proprie capacità relazionali e motorie senza rinunciare al divertimento e al riposo.

Al termine dell’esperienza del Campus tutti hanno avuto il feedback ad personam, la consegna dell’English Certificate e del portfolio linguistico. Si è trattata di un’esperienza in grado di cambiare la vita!