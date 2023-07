Gli eventi estivi al Lido Baiadera di Oliveri, tra musica, arte e cabaret

Il Lido Baiadèra di Oliveri, dopo l’inaugurazione del nuovo parco giochi all’interno della struttura, ha annunciato il cartellone degli eventi estivi 2023, all’insegna dell’arte, del cabaret e dello spettacolo.

Sono in programma diversi eventi musicali e di cabaret, insieme ad una mostra di arte contemporanea dell’artista “Corpora”, in collaborazione con la rinomata galleria d’arte romana “Fidia”.

“Abbiamo lavorato questo inverno – afferma Francesco Scardino – per rendere i nostri spazi fruibili, e sistemato la nostra area eventi, rendendola più funzionale e accattivante. Fare turismo è una cosa seria, e noi cerchiamo di far star bene le persone che scelgono Oliveri e il Lido Baiadèra come meta delle proprie vacanze”

Saranno tanti gli artisti che saliranno sul palco del “Baiadèra Events”, con diversi generi musicali e serate dedicate al Cabaret siciliano. Solo per citarne alcuni tra gli artisti ci saranno il duo comico “Toti e Totino”, che animeranno la serata del 23 luglio, in occasione della festa patronale, e “Mariuccia Cannata Pipitonella e Adriano Canonico”. Non poteva mancare il ritorno del cantautore Turè Muschio, dopo il suggestivo concerto sulla barca del 2022, e per la prima volta l’antica “Banda Musicale di Castroreale” si esibirà all’interno di un lido a pochi passi dal mare, un esperimento musicale per il quale varrà la pena assistere. Poi sarà la volta di alcune Band della provincia, e poi i rockettari “Dangerous” e i “Sudcantica” con la loro musica popolare accompagnati dal maestro Wouter Vanenabeele.

Il programma dettagliato con le date e gli orari sarà pubblicato nei prossimi giorni.