Barcellona, aperta fino al 7 luglio la mostra sui beni archeologici e sulle torri cittadine allestita dalla Genius Loci al villino Liberty

E’ stata inaugurata sabato pomeriggio nella sale del Villino Liberty la mostra “Barcellona, le origini della città” allestita dalla Genius Loci, che ha messo in evidenza i beni archeologici e le torri che circondano la città

Sono stati ricordato dall’intervento dell’architetto Marcello Crinò le tante area tra il Neolitico e l’epoca Romana, poco conosciuti e mai valorizzati, ma anche le torri di avvistamento che sono presenti in diversi punti della città.

La serata è stata introdotta dal presidente della Genius Loci Bernardo Dell’Aglio, che ha sottolineato l’importanza di poter creare una rete tra i comuni della fascia collinare, valorizzando i siti archeologici presenti tra Barcellona, Castroreale e Rodì Milici, nei territori dell’antica Longanae.

Sulla possibilità di valorizzare queste risorse a scopo turistico è stato chiamato in causa il vice sindaco Santi Calderone, che confermato come attraverso i progetti intercomunali del S.I.R.U e dei P.I.T. (Progetti Integrati Territoriali) si potrebbe arrivare il recupero culturale e turistico dei resti archeologici del vecchio Sanatorio di Monte S. Onofrio, per creare un “Visitor Center”, insieme alla valorizzazione della Grotta Mandra e di una tomba bizantina nel comprensorio barcellonese.

La mostra come detto può essere visitata da oggi lunedì 3 luglio sino al 7 luglio negli orari d’ufficio del villino di via Roma.

I VIDEO DELL’INAUGURAZIONE