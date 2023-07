Oggi un’edizione speciale dell’iniziativa “IoNonRischio” davanti ai terminal per le isole Eolie

Un ‘edizione speciale dell’iniziativa “IoNonRischio” sul Rischio vulcanico è stata realizzata dai Volontari di Protezione Civile dell’Anpas Club Radio C.B. davanti agli imbarchi per le isole Eolie.

È stato predisposto un punto informativo per i cittadini e turisti sulle norme comportamentali da seguire in caso di evento presso le Isole di Stromboli e Vulcano. Grande è stato interesse da parte delle persone coinvolte ed un prossimo appuntamento è già fissato ad Ottobre in occasione della giornata nazionale sui rischi legali agli eventi naturali.