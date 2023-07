Mercoledì 5 luglio ci sarà il primo test in Sicilia del sistema di allarme pubblico in caso di gravi emergenze per calamità naturali

L’assessore comunale alla Protezione civile di Barcellona Pozzo di Gotto Salvatore Coppolino insieme ai volontari della Protezione civile Anpas Club Radio Cb, ha lanciato la campagna informativa rivolta alla cittadinanza per il primo test in Sicilia del sistema di allarme pubblico “IT-Alert”.

Mercoledì 5 luglio 2023, alle 12, tutti i dispositivi mobili connessi alle reti telefoniche in Sicilia riceveranno un messaggio “IT-Alert”: il nuovo servizio di allarme pubblico messo a punto dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile che consentirà di avvisare, tempestivamente, la popolazione in caso di gravi emergenze o imminenti pericoli legati soprattutto a calamità naturali. La sperimentazione servirà per verificare le funzionalità di questa tecnologia e migliorarla. Una volta operativa, consentirà di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata da situazioni di pericolo reale o potenziale, purché abbia il telefono acceso e connesso alla rete di telefonia mobile.

L’utilizzo del sistema di allarme pubblico IT-Alert rientra nell’ambito delle iniziative disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, volte ad implementare la sollecita comunicazione alla cittadinanza nell’imminenza o al verificarsi di emergenze di protezione civile connotate da rilevante gravità. L’ assessore Coppolino, nel ricordare l’iniziativa della Protezione civile, ha voluto ringraziare i volontari che quotidianamente si impegnano per la sicurezza dei cittadini ed in particolare quelli della Croce Rossa con il presidente Giuseppe Puliafito e del Club Radio Cb con il presidente Marco Nastasi.