Incredibile incidente sul ponte Mela: una BMW ignora il divieto di transito e centra un Ford Kuga parcheggiata sulla rampa

Sembrava una fake news quella foto postata sui social stamattina con due autovetture schiantate controllo i New Jersey in cemento che impediscono il transito veicolare sul ponte Mela lungo la litoranea tra Barcellona e Milazzo.

È invece tutto vero, come confermato dai carabinieri di Milazzo, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Una BMW guidata da un 23enne di Barcellona all’alba di oggi avrebbe ignorato il divieto di transito sul ponte in fase di ristrutturazione, centrando in pieno una Ford Kuga parcheggiata sulla rampa da un residente della zona di Barcellona, che aveva lasciato il mezzo dal versante di Milazzo, per raggiungere il posto di lavoro nella città mamertina, evitando il giro più lungo dalla Strada Statale 113, unica via di collegamento tra Barcellona e Milazzo.

Da settimane è stato aperto un piccolo varco per il passaggio pedonale e dei ciclisti, in attesa della realizzazione della bretella provvisoria da parte del Genio Civile e della Città Metropolitana di Messina.

L’impatto è stato violento tanto da spostare il pesante New Jersey in cemento. Il conducente della BMW è stato trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo.