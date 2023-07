Inaugurata ieri la mostra “7 artisti per il CIRS”

Una mostra collettiva di pittura a cura di 7 artisti contemporanei è stata inaugurata ieri presso la Sede di Via Madia n.32 a Barcellona P.G., alla presenza dell’Assessore Viviana Dottore.

L’evento patrocinato dal Comune di Barcellona P.G. ha visto la partecipazione di Loredana Aimi, Vittorio Betto, Sabina Bruzzese, Tonino Gelo, Fabiana Lualdi, Simona Maggistro, Paola Pietrafitta.

“Questo luogo – ha affermato l’avv. Dottore – può essere un punto di rifermento e un volano professionale per tante persone, barcellonesi e non solo, che hanno bisogno di una formazione specifica o che vogliono intraprendere o concludere dei percorsi di studi già iniziati. Quella di oggi, – ha aggiunto l’Assessore – grazie al contributo degli artisti barcellonesi, è una manifestazione che ci aiuta a sottolineare l’importanza della formazione, divenuta ormai saliente per ogni tipo di professione e in qualsiasi percorso personale e di carriera. Voglio, per questo congratularmi con tutti gli attori coinvolti, dagli artisti agli organizzatori fino agli operatori del CIRS”.

Tra i corsi di formazione del CIRS rientrano quelli legati all’obbligo formativo e agli adempimenti dell’obbligo scolastico per i ragazzi dai 13 ai 17 anni – tra gli indirizzi attivi in questo momento quelli di Alberghiero, Mercatronico, Estetica e Acconciatura. Sono attivi anche corsi autofinanziati, di riqualificazione OSS, da 420 ore e da 1000, i corsi Asacom, per addetto amministrativo segretariale, per addetto Operatore del Web e poi anche i corsi gratuiti per i percettori di reddito di cittadinanza, per i dipendenti Naspi e corsi regionali. L’offerta formativa è molteplice ed è possibile informarsi presso lo sportello della sede in via Madia n. 32 a Barcellona P.G..