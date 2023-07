Barcellona, stasera la premiazione dei vincitori del festival di cortometraggi “In… Corto 2023”

E’ tutto pronto nella sala auditorium del parco maggiore La Rosa per la serata dedicata alle premiazioni dei vincitori del festival di cortometraggi “In… Corto 2023”.

La manifestazione, promossa con grande impegnato dall’associazione Mutamenti Liberi, iniziata ieri con la proiezione delle opere finaliste, vivrà il suo momento più importante con la presenza della Giuria, composta dal Presidente Antonio Alveario, da Roberta Catanese, Fabio Schifilliti e Fabrizio Romano, che ha selezionato i lavori per la Sezione In… Corto 2023 e al Comitato Scientifico, composto dal Presidente Francesco Pira, da Katia Trifirò e Christian Bartolomeo, che ha selezionato i lavori per la Sezione In…Corto per i giovani di Barcellona P.G. rivolta agli alunni delle Scuole Medie di primo e secondo grado del Comune ed il cui tema era Bullismo e Cyberbullismo.

Ricordiamo le opere finaliste nella due sezioni:

Finalisti Sezione In… corto 2023:

DON VS LIGHTNING , DI BIG RED BUTTON

FOOSTEP ON THE WIND , DI MAYA SANBAR, FAGA MELO & GUSTAVO LEAL

SAMIRA , DI MASSIMILIANO BATTISTELLA

LA ROBE , DI OLGA TORRICO

THE BREAKDOWUN, DI GIULIO MEALLI

Finalisti Sezione In… corto per i giovani di Barcellona P.G.:

“ Era solo uno stupido scherzo ”, della Prof.ssa Maria Luisa Genovese e Ginevra Mazzeo – ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO STAGNO D’ALCONTRES

" Semplicemente unici ", di Laura De Pasquale – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, PER GEOMETRI E TURISTICO "ENRICO FERMI"

" Bullismo in classe ", di Recupero Angela Maria e Caterina Barresi – ISTITUTO ITT e LSSA "COPERNICO"

" E se fosse tua sorella? ", di Pietro Caniglia – ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII SAVA (TARANTO) – Fuori Concorso

"L'insostenibile leggerezza dei bulli", di Pietro Caniglia – ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII SAVA (TARANTO) – Fuori Concorso

La serata prenderà il via interno alle 19.30 con i saluti istituzionali, seguiti poi degli interventi dei componenti della Giuria e del Comitato Scientifico, per poi concludersi con la premiazione dei vincitori.