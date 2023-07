Barcellona Basket, parte ufficialmente la nuova stagione: confermato coach Filippo Biondo

Il Barcellona Basket 4.0, la società che affronterà la nuova stagione sportiva 2023/2024 in serie B interregionale, ufficializzata la conferma di coach Filippo Biondo alla guida della prima squadra. L’annuncio arriva nel primo giorno della nuova stagione e prelude a tutta una serie di novità nel roster giallorosso, chiamato ad affronta il campionato di serie B interregionale con l’obiettivo di ottenere una tranquilla salvezza.

La scelta di confermare il condottiero della promozione in Serie B Interregionale dell’Or.Sa. Basket Barcellona è infatti il primo tassello della programmazione della nuova prima società cestistica del Longano, che sta lavorando alacremente nella costituzione di una squadra che possa ben figurare nel prossimo campionato di quarta serie e nel coinvolgimento di tante nuove realtà imprenditoriali che in queste settimane stanno sposando con grande entusiasmo questo nuovo progetto sportivo e sociale.

Filippo Biondo, barcellonese doc, e cresciuto cestisticamente nel Basket Barcellona ed ha iniziato la sua carriera da allenatore con il Minibasket e le squadre giovanili dell’Or.Sa. Basket Barcellona, svolgendo anche il ruolo di vice-allenatore della Serie C Silver che arrivò a un passo dalla promozione in Serie B. Dalla stagione 2020/2021 è stato promosso come capo allenatore della società barcellonese, riuscendo nell’impresa di riportare la Serie B a Barcellona Pozzo di Gotto al termine della finale play-off dello scorso 6 maggio a Messina. Nella prossima settimana sarà impegnato a Gubbio nello svolgimento del corso per Allenatore Nazionale, altra tappa importante di crescita di uno degli allenatori più promettenti nel panorama cestistico regionale e non.

“Ringrazio la società – ha dichiarato coach Biondo – per l’opportunità che mi è stata data, in particolare Renzo Crisafulli e Bartolo Mancuso. Sono molto contento di continuare questo percorso di crescita che abbiamo iniziato insieme qualche anno fa. Approcciamo questo nuovo campionato con grande motivazione e voglia di lavorare”.

La società Barcellona Basket 4.0 comunica inoltre di aver avviato la pratica per l’affiliazione alla FIP, primo passaggio fondamentale per completare l’iscrizione al campionato di Serie B Interregionale, che vedrà nei prossimi giorni il trasferimento del titolo sportivo dell’Asd Or.Sa. Basket Barcellona all’Asd Barcellona Basket 4.0.