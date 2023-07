Barcellona, all’Ic D’Alcontres si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi per gli alunni del terzo anno

Il cortile dell’Istituto Comprensivo D’Alcontres, diretto dalla dirigente Patrizia Italia, ha ospitato la cerimonia delle consegna dei diplomi agli alunni del terzo anno che hanno concluso il loro primo ciclo di studi.

La dirigente, coadiuvata dalla presidente della commissione d’esami Antonella Calamuneri, ha consegnato i diplomi chiamando sul palco tutti gli alunni delle terze classi, alla presenza dei genitori. I docenti coordinatori di classe hanno invece consegnato a ciascuno studente il “Tocco”, il cappello che nelle Università americane viene donato agli studenti al completamento del loro percorso di studio e che, a conclusione della cerimonia, viene lanciato in aria. Nello spirito di un’affascinante tradizione, si è trattato di un momento di condivisione di una prima importante tappa nel corso di studi dei nostri alunni

Al termine della cerimonia gli studenti si sono spostati nel cortile interno dove, con la musica del maestro Luciano Fraita, hanno festeggiato fino a tarda sera.

L’istituto comprensivo D’Alcontres dall’anno scolastico appena concluso ha adottato la didattica laboratoriale che ha per fulcro l’aula – ambiente di apprendimento, non più assegnata alla singola classe, ma a uno o più docenti della medesima disciplina. I ragazzi quindi si sono spostati nelle specifiche aule laboratoriali durante i cambi d’ora. Un metodo didattico innovativo, già attuato in altre scuole italiane e sperimentato in diversi Paesi, che favorisce percorsi formativi attivi e consapevoli, il coinvolgimento dell’alunno e il benessere degli alunni e dei docenti.