Tonino Calabrò (Csa) sui buoni pasto ai dipendenti comunali: la sospensione non rispetta il contratto, non può essere retroattiva

Cresce la polemica sulla decisione dell’Amministrazione comunale, su parere dei Revisori dei Conti, di sospendere l’erogazione dei buoni pasto già dal 2023, con un’applicazione retroattiva del provveddimento.

Dopo il sindacati confederali, interviene Tonino Calabrò, nella qualità di R.S.U. (rappresentante sindacale unitario) del Comune per il sindacato Csa, sottolineando come il parere dei Revisori dei Conti potrebbe avere una sua applicazione per il futuro, con una modifica del contratto Collettivo Decentrato, che prevede dal 1996 con Delibera G.M. n. 1291 del 18/09/96 l’istituzione del servizio mensa.

“La disciplina del buono pasto – scrive Calabrò – è prevista dall’art. 46 del CCNL dell’1.4.1999, il quale rinvia alle prescrizioni dell’art. 45, commi 1 e 2, dello stesso contratto, sia per l’attribuzione dei buoni che per l’individuazione degli aventi diritto. Il primo comma dell’art. 45 espressamente prevede la possibilità per gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio, o, in alternativa di attribuire al personale buoni pasto sostitutivi. La norma, all’art. 46, prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti”.

“Spetta dunque al singolo ente – continua Calabrò – in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto. In seguito, proprio in relazione a quanto sopra specificato in merito alla disciplina del buono pasto, la sua corresponsione è stata prevista in tutte le ipotesi di contratto decentrato integrativo adottato dall’Ente, così come si evidenzia ad esempio nel verbale di contrattazione sindacale del 24/02/2015 e seguenti con i quali veniva approvato il contratto decentrato anno 2013 nella parte economica FES e nella parte normativa (art. 17 – servizio Buoni basto)”.

“E’ quindi superfluo considerare – conclude il rappresentante sindacale – che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce della situazione di bilancio dell’Ente, risulta corretto nel momento in cui l’Amministrazione Comunale intenda istituire ex novo provvedimenti che riguardino la spesa del personale e non quelle ricorrenti e consolidate”. Secondo l’analisi di Calabrò, per la sospensione del buono pasto non è sufficiente una delibera dirigenziale, ma una modifica del contratto Collettivo Decentrato che per il futuro, e non in modo retroattivo, abolisca la mensa e quindi il sistema del buono pasto. Per questo la Csa chiede l’adozione dei provvedimenti necessari per la fruizione da parte dei dipendenti di quanto previsto dal loro contratto di lavoro.