Forza Italia sottolinea: “Sui pareri del Collegio dei Revisori su buoni pasto ed indennità due pesi e due misure”

Il consigliere comunale di Forza Italia Gianfranco Benenati ha firmato una nota a nome del gruppo di Forza Italia Barcellona per sottolineare come l’Amministrazione comunale sia stata contraddittoria rispetto ai pareri del Collegio dei Revisori dei Conti di Palazzo Longano.

Il riferimento è al mancato annullamento delle delibera per le indennità degli amministratori, dopo che i revisori avevano accolto le istante dell’opposizione che chiedeva proprio la sospensione del provvedimento. Di contro proprio su parere del Collegio si è basata la decisione di sospendere adesso i buoni pasto ai dipendenti.

“Offende l’intelligenza dei cittadini – afferma Benenati – spogliarsi, come frettolosamente fatto dal sindaco, dalla responsabilità per la sospensione dei buoni pasto dei dipendenti comunali, perché a suo modo di vedere a stabilirlo sono stati i revisori dei conti. Pur volendo soprassedere sul fatto che tale censura dipende dall’incapacità degli amministratori nel portare avanti il piano di riequilibrio, come evidenziato nell’ultimo consiglio comunale dal gruppo di Forza Italia, che carte alla mano ha evidenziato mancati introiti rispetto a quanto programmato per svariati milioni di euro, non si può non far notare al sindaco che le indicazioni del collegio dei revisori non possono essere considerate vincolanti solo a propria convenienza. Dal momento che oltre che sui buoni pasto essi si sono pronunciati in termini di censura anche sulle indennità aumentate da luglio 2022 a marzo 2023 e sulle migliaia di euro spese per la comunicazione del teatro Mandanici, sindaco e suoi assessori devono coerenza alla città: pertanto o restituiscono aumenti di indennità e revocano in autotutela la delibera sul teatro (cose cne ancora non hanno fatto), oppure si prendano le proprie responsabilità e garantiscano ai dipendenti l’erogazione dei buoni pasto”.

“Di questo – conclude Benenati – chiederemo conto e ragione nei prossimi consigli comunali, in attesa che gli appositi organismi facciano chiarezza su altre spese a dir poco sospette, ossia quelle per il rimborso spese processuali a favore dei dipendenti comunali a valere sul fondo di rotazione, per le perizie affidate a professionisti esterni e per contributi regionali da integrare attingendo dalle casse comunali per organizzare feste estive”.