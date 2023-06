Barcellona, stamattina il sit-in della “Rete per la salute pubblica” davanti all’ingresso del pronto soccorso

La “Rete per la salute pubblica”, come annunciato nella conferenza stampa di presentazione, terrà stamattina un sit-in davanti al pronto soccorso dell’ ospedale Cutroni Zodda di Barcellona P.G.

I partecipanti alla civile azione di protesta si presenteranno in camice bianco per mantenere alta l’attenzione sull’evidenti limitazioni nel rispetto del diretto alla salute per i residenti del comprensorio barcellonese. La “Rete per la salute pubblica” diramerà un documento, sottoscritto da tutte le associazioni, per ribadire le ragioni della protesta.