Barcellona, riaperto l’ultimo tratto della via del Mare dopo il cedimento dell’argine nel dicembre scorso: torna il senso unico in via Spinesante

E’ stato riaperto al transito l’ultimo tratto della via del Mare, fino all’incrocio con la via Spinesante e con il ponte sul torrente Longano. La strada era stata interrotta nel dicembre scorso a seguito dell’alluvione che aveva eroso un tratto dell’argine, provocando il cedimento della strada.

L’intervento di ripristino è stato eseguito in somma urgenza dall’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, a cui si era rivolta l’amministrazione comunale per evitare che ripetesse quanto già accaduto in un altro tratto della via del Mare, dopo l’alluvione e la piena del torrente Longano del 22 novembre 2011, dove si attendono ancora gli interventi di ripristino dell’argine.

La riapertura della via del Mare ha prodotto effetti anche sulla viabilità della via Spinesante, dove è stato ripristinato il senso unico in direzione Palermo fino all’inizio del lungomare Simone Neri.

“Abbiamo seguito passo per passo l’iter procedurale – hanno commentato sul profilo social dell’amministrazione comunale il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Giuseppe Benvegna – e siamo soddisfatti per i tempi rapidi entro i quali sono stati eseguiti in somma urgenza i lavori di ricostruzione del muro d’argine danneggiato dall’alluvione dello scorso dicembre. Ringraziamo l’Autorità di Bacino per la celerità di un intervento fondamentale per la viabilità di Barcellona Pozzo di Gotto, a maggior ragione con l’arrivo dell’estate, quando è necessario decongestionare il flusso di traffico nell’intera zona. L’amministrazione comunale continuerà ad impegnarsi per risolvere le altre criticità del territorio duramente provato da eventi calamitosi in questi anni”.