Barcellona, partecipato il sit-in della “Rete per la salute pubblica”: presente anche il Comitato

E’ stato molto partecipato, nonostante il caldo e l’orario feriale, il sit-in in camice bianco promosso dalla “Rete per la salute pubblica” davanti all’ingresso del pronto soccorso.

Tante delegati delle 50 associazioni che si battono per la difesa al diritto alla salute nel comprensorio barcellonese hanno espresso la loro partecipazione all’azione della Rete che si batte per la riapertura dell’area di emergenza-urgenza nell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Al sit-in hanno partecipato anche alcuni rappresentanti del Comitato per la difesa del nosocomio barcellonese, di cui è portavoce il prof. Enzo Correnti, a conferma di un’unità di intenti che supera qualsiasi tentativo di enfatizzare la presenza di due realtà che punto allo stesso obiettivo, la tutela della salute e la salvaguardia del presidio barcellonese.

Vi riproponiamo la diretta con tutti gli interventi

Ha margine del sit-in abbiamo raccolta la posizione della Fials attraverso il delegato Aldo Lo Presti, che ha manifestato tutto il senso di scoraggiamento del personale del presidio barcellonese davanti ai ritardi nella riattivazione del Pronto soccorso e dei servizi essenziali per l’emergenza urgenza, dopo la chiusura del Covid Hospital.