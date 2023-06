Passaggio di campana Lions Club: la nuova presidente è Nadia Rivetti

Negli scorsi giorni, è avvenuto il passaggio di campana del Club Service Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto. A succedere alla past president Avv. Santina Maiorana è la dott.ssa Nadia Rivetti.

La cerimonia si è tenuta lo scorso 26 giugno presso l’Helios Garden di Terme Vigliatore, alla presenza del Governatore del distretto 108YB della Sicilia, dott. Maurizio Gibilaro e del past president del COnsiglio dei Governatori Mariella Sciammetta.

Il nuovo direttivo del Lions Club risulta, dunque, così composto: primo vice-presidente Alfredo Santanocita; secondo vice-presidente Salvatore Giordano; segretario Giovanni Rossitto; tesoriere Giuseppe Quattrocchi; cerimoniere Giovanni Genovese; coordinatore LCIF di club Santina Maiorana; presidente comitato soci Guglielmo D’Anna; presidente comitato service Antonino Genovese; presidente comitato marketing e comunicazione Giuseppina Siracusa; i consiglieri Sabina Russo, Massimo Buda, Guido Buda, Antonino Cambria, Vito Leto, Salvatore Alesci, Antonino Minniti, Caterina Munafò, Carmelo Coppolino; il censore Luigi Celi; l’officer per la sicurezza Giuseppe Simonetta; il coordinatore tecnologie informatiche Antonio Chianese; il coordinatore di programma Domenico Pelle; il coordinatore statuto e regolamento Antonino Levita; il Leo advisor Pina Rita Bruno.

Alla cerimonia hanno partecipato il governatore del distretto 108YB della Sicilia Maurizio Gibillaro e del past-presidente del consiglio dei governatori Mariella Sciammetta. Nel corso della serata sono state assegna le targhe di riconoscimento per la collaborazione con le attività social del club service a dott. Francesco Puliatti, per aver sostenuto il progetto di informazione territoriale sulla donazione di organi, alla professoressa Mariella Sclafani per la sua collaborazione nella riscoperta delle bellezze territoriali di Castroreale, alle dirigenti degli istituti comprensivi Capuana, Carmela Pino, e Foscolo Felicia Oliveri per i riconoscimenti ottenuti al livello regionale nella partecipazione ai progetti scolastici del Lions Club. L’IC Capuana è stato premiato per la partecipazione al concorso “Poster per la Pace” 2022-23, Lions International “Guidare con compassione”, mentre l’IC Foscolo per il progetto “SIAMO PARTE DI UN TUTTO. Dalla cultura dei diritti a quella dei doveri”. assegnato alla scuola dell’infanzia “Sant’Antonio” per i lavori realizzati sulla prevista tematica di educazione civica dai piccoli alunni con la guida della loro insegnante Cettina Biondo.

E’ stato inoltre premiato il socio più anziano del club l’avvocato Luigi Celi che quest’anno ha tagliato i l traguardo dei 50 anni di appartenenza al club barcellonese. E’ stato dato infine il benvenuto ai nuovi soci gli avvocati Domenico Branca e Santo Napoli, l’attore Ivan Maria Bertolami e l’attrice teatrale Tiziana Turrisi e il dott. Nicola Paleologo.

La dott.ssa Nadia Rivetti, da anni impegnata nel sociale, è alla guida dunque di un Club storico che quest’anno ha compiuto 50 anni e che è tra i più antichi di tutto il Distretto 108YB. “Sono motivata – ha dichiarato – da obiettivi importanti oltre la valorizzazione delle risorse umani e professionali presenti nel club, anche e soprattutto da un ideale importante: essere service di affiancamento e supporto alle Istituzioni, facendo rete con le associazioni territoriali e prediligendo temi di rilevante impatto sociale e culturale del nostro territorio”.

Stasera presso il teatro Currò dell’oratorio salesiano è in programma un ultimo evento dell’anno sociale 2022-2023 con un omaggio alla musica di Franco Battiato affidato al coro Ouverture, alla Luna Nuova Band ed al quartetto d’archi dell’orchestra Ars Musica, tutti diretti dal m° Giovanni Mirabile.