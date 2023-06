Non passa in consiglio l’aumento dei gettoni di presenza: la critica di Forza Italia anche sulla sospensione dei buoni pasto ai dipendenti comunali

Il coordinamento cittadino di Forza Italia ha duramente criticato la proposta di aumento del gettone di presenza dei consiglieri comunali, che è stata bocciata dagli stessi componenti del civico consesso.

La procedura era stata avviata attraverso le disposizioni dell’amministratore comunale e dei dirigenti di settore, con passaggio positivo dalle commissioni consiliari. In aula però le assenze tra i banchi della maggioranza hanno portato al voto contrario proposto dai consiglieri di opposizione.

In mattinata il coordinamento di Forza Italia di Barcellona ha diffuso una nota con cui critica la scelta dell’amministrazione e sottolinea le tante assenze tra i banchi dei gruppi di maggioranza.

“Non abbiamo altri aggettivi per definire l’ennesimo tentativo di attentare alle casse comunali da parte dell’amministrazione. Ci hanno provato ieri sera, quando in consiglio comunale hanno sottoposto al civico consesso una proposta di aumento dei gettoni di presenza dei consiglieri stessi.

Non contenti di aver utilizzato le casse pubbliche per aumentarsi lo stipendio, mentendo ai cittadini nel sostenere che pagava la Regione, ci hanno provato anche per foraggiare i propri consiglieri di (presunta) maggioranza. Questi, però, essendo in minoranza in aula, hanno preferito abbandonare la nave che affondava, accodandosi all’opposizione e votando pertanto contro gli aumenti. Il risultato politico e’ la prova di uno scollamento non solo tra sindaco e cittadinanza, ma sempre più evidente anche tra il sindaco e i suoi residui consiglieri di riferimento. Rimangono salve le casse comunali rispetto a questo ennesimo vergognoso affronto a una città in predissesto, e questo grazie alla serietà e fermezza delle opposizioni, ma purtroppo assume caratteri sempre più marcati la pervicacia quasi patologica di quella che si può definire la peggiore amministrazione di sempre nel voler gonfiare le proprie tasche facendosi beffe dei cittadini”.

Forza Italia ha poi espresso la sua vicinanza ai dipendenti comunali dopo la decisione di sospendere in modo retroattivo per tutto il 2023 erogazione dei buoni pasto, sancita dai revisori contabili perchè ritenute spese non essenziali per l’ente in predissesto: “Nell’esprimere vicinanza ai dipendenti comunali, Forza Italia, in tutte le sue componenti, pur conscia che l’attaccamento alle poltrone (e soprattutto agli stipendi) è talmente viscerale da non far sperare che potranno mai dimettersi per dignità e decoro, assicura che contro tali amministratori, attenti solo a perseguire i propri interessi, continuerà a esercitare la più ferma, ostinata e feroce opposizione possibile”.