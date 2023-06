Mamì (Città Aperta): “In consiglio un ulteriore tappa che porterà al dissesto del nostro Comune”

Il capogruppo del movimento Città Aperta, Antonio Mamì, ha così commentato l’esito della seduta consiliare di ieri sera, che affrontava alcuni temi legati alla tenuta dei conti economici di Palazzo Longano.

“La seduta di ieri sera – ha sostenuto Mamì – ha rappresentato un ulteriore tappa nella strada che porterà verosimilmente al dissesto del nostro comune. É stato un modo per evidenziare i tanti cambi di rotta che saranno necessari se vogliamo davvero uscire dalla crisi, perché il solo dissesto non é certo la soluzione a tutti i mali, se poi si continua a spendere allegramente senza incassare. Un messaggio importante é venuto dall’intero consiglio con l’approvazione dell’emendamento che prevede la riduzione dei gettoni di presenza, applicando nuovamente una riduzione del 15% che era stata inopinatamente cancellata in sede di rimodulazione del piano di riequilibrio. Dobbiamo essere i primi a sacrificarci se poi vogliamo chiedere sacrifici anche ai cittadini”.