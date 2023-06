Barcellona, la CGIL e la UIL chiedono la revoca della sospensione dei buoni pasto: “E’ una violazione del contratto di lavoro”.

La FP CGIL e la UIL FPL prendono le distanze dalla decisione dell’Amministrazione, supportata dal Collegio dei Revisori, di sospendere con efficacia retroattiva l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti comunali e adotteremo ogni iniziativa, dichiarano i dirigenti sindacali Francesco Fucile, segretario generale della FP CGIL, Livio Andronico e Emilio Di Stefano, rispettivamente segretario generale e coordinatore territoriale della UIL FPL, utile a tutelare i lavoratori del Comune di Barcellona PG.

La norma contrattuale è chiara e in caso di organizzazione dell’orario di lavoro tale per cui si superino le 6 ore di lavoro giornaliero il dipendente ha diritto al servizio di mensa o all’erogazione del buono pasto.

Aver lasciato la decisione al Collegio dei Revisori, che a nostro avviso non può decidere sulle determinazioni in materia di organizzazione del Comune, non esime da responsabilità l’Amministrazione Comunale e rende poco edificante il palleggio tra le due organi.

L’Amministrazione comunale ha da anni istituito il servizio sostitutivo di mensa e non ci risulta che si sia proceduto ad alcuna revoca e per non di meno l’attuale organizzazione dell’orario di lavoro dei dipendenti pone in capo all’Ente l’onere di erogare ai dipendenti il buono pasto. Evitiamo di esprimerci sulla retroattività della decisione assunta perché fuori da ogni logica e legittimità.

In questo senso le norme, il CCNL e la recente giurisprudenza corrono in soccorso ai lavoratori.

I dirigenti sindacali di FPCGIL e UIL FPL invitano, pertanto, l’Amministrazione Comunale a revocare ogni eventuale decisione assunta per la sospensione del servizio sostitutivo di mensa e a mettere fine a questo caos organizzativo e gestionale che vede i dipendenti senza salario accessorio dal 2019 e addirittura con la sospensione del servizio sostitutivo di mensa in un percorso amministrativo paradossale ed illegittimo.