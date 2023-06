Barcellona, il container per l’ufficio postale di Sant’Antonio è stato posizionato in piazza Oratorio

Si sono completate stamattina in piazza Oratorio, lungo la via Villa, nei pressi del plesso scolastico della scuola primaria, le operazione di montaggio del container che dovrà ospitare l’ufficio postale di Sant’Antonio, nell’attesa che vengano affittato un immobile idoneo alle esigenza del servizio.

Gli operai della ditta incaricata da Poste Italiane non hanno potuto posizionare il prefabbricato all’interno dell’area dell’ex centrale del Latte a causa delle dimensioni dei moduli che impedivano l’uscita delle ambulanze della Croce Rossa. E’ stato necessario individuare un nuovo sito nella piazza Oratorio, dove sono state installate le strutture. Si dovrà attendere l’informatizzazione dell’ufficio e tutti i collegamenti necessari per riattivare i servizio sospesi da oltre un anno, dopo la chiusura delle vecchia sede di via Statale Sant’Antonino. Su tempi non si hanno ancora date certe, ma l’obiettivo di Poste Italiane è di aprire prima possibile.

Alle operazioni di montaggio hanno assistito non solo alcuni dei promotori della protesta che ha portato a Sant’Antonio le telecamere di “Mi manda Raitre”, tra cui Roberto Cordino, ma anche l’assessore comunale Salvatore Coppolino.