Approvate le linee strategiche del S.i.r.u. Tirreno Sud Orientale con capofila Barcellona

I sindaci dei 35 comuni aderenti al SIRU (Sistema Intercomunale di Rango Urbano del Tirreno Sud Orientale) hanno approvato oggi pomeriggio le linee strategiche al termine della riunione che si è tenuta avvenuta nella sala Consiliare di Barcellona Pozzo di Gotto, referente dell’aggregazione di Comuni.

Il Sistema Intercomunale di Rango Urbano del Tirreno Sud Orientale raccoglie un’ampia area della provincia di Messina ed interessa una popolazione di circa 200.000 abitanti e che va da Capo d’Orlando a Valdina.

Tra i progetti previsti si passa dalla transizione ecologica alla mobilità, agli interventi contro il dissesto idrogeologico o al riciclo dei rifiuti, fino alla riqualificazione dei siti culturali e al rilancio del turismo. L’approvazione della Strategia Territoriale per 35 comuni dell’area tirrenica potrebbe aprire grandi opportunità di sviluppo e di accesso ai finanziamenti europei (Fondi Fsr), con una crescita del territorio e l’opportunità di nuova occupazione.

Tutti i sindaci hanno approvato all’unanimità il lavoro predisposto dai consulenti esterni, Carlotta Previti e Giovanni Mangano.

“Oggi si apre una nuova pagina – ha commentato il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò – per i Comuni del Tirreno Sud Orientale. E’ una grande opportunità per attirare investimenti grazie ai finanziamenti europei della programmazione Fsr destinati al rilancio dei territori, in progetti per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, promozione dell’imprenditoria e delle start up, potenziamento delle infrastrutture, dei servizi, innovazione e sostenibilità, in base alle vocazioni dei singoli Comuni. Ringrazio tutti i sindaci dell’area Tirreno Sud Orientale, in particolare Giuseppe Midili e Gianluca Bonsignore, sindaci dei due comuni che coordinano le Macroaree di Milazzo e Patti. Il lavoro di squadra ci ha consentito di arrivare ad una Strategia condivisa, attrattiva e competitiva”.

“La strategia – aggiunge l’assessore alle politiche territoriali,. Roberto Molino – evidenzia come sia stata il frutto di un lavoro che ha visto coinvolti partners e stakeholders ascoltati in incontri ufficiali: una programmazione dal basso che ascolta e coinvolge gli operatori sociali ed economici e si dimostra attenta alle esigenze reali del territorio”.