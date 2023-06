Furnari, si ribalta dal trattore durante il lavoro: operaio albanese trasportato in elisoccorso per la fratture riportate

Un operaio albanese è stato trasportato stamattina l’elisoccorso al Policlinico di Messina, dopo che il trattore con cui stava lavorando la terra in contrada Carone a Furnari si è improvvisamente ribaltato.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma nella caduta si è procurato diverse fratture tra cui quella al bacino. I carabinieri della stazione di Furnari, allertati dagli operatori del 118, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, che si è verificato all’interno di una appezzamento di terreno in contrada Carone, nei pressi di un agriturismo. L’elicottero ha utilizzato il campo sportivo di Furnari per effettuare il trasporto dell’operaio.