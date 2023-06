Barcellona, approvato il progetto esecutivo per il ripristino del plesso Destra Longano: l’obiettivo è riaprire a settembre

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il “ripristino e la rifunzionalizzazione della scuola Destro Longano” danneggiata per l’ennesima volta dall’esondazione della saia Zigari, questa volta durante l’alluvione del dicembre 2022.

L’intervento richiede una spesa di circa 40 mila euro e prevede la ricostruzione del muro di recinzione in cemento armato e non con i mattoni che si sono rivelati inadeguati a contenere l’acqua della piena. Sarà allargata al portata dello scarico della saia nel torrente Longano e verranno ripristinati tutti gli ambienti interni del piano terra della scuola danneggiati dal fango.

L’ufficio tecnico definirà le procedure di assegnazione dei lavori che dovrebbero iniziare a luglio per consentire il collaudo e l’apertura già nel mese di settembre. Secondo quanto riferito dall’assessore Giuseppe Benvegna, che si è impegnato per completare l’iter burocratico, sarebbero sufficienti un paio di settimane per l’esecuzione degli interventi, così da poter completare l’iter di collaudo in tempo per il nuovo anno scolastico. Il plesso Destra Longano ospita gli alunni della scuola d’infanzia e primaria dell’IC Bastiano Genovese.