Lions Club Milazzo: inaugurata la “scalinata degli artisti” di Via Erta San Domenico

Giovedì 22 giugno, si è svolta l’inaugurazione dei pannelli artistici e della targa braille collocati sulla scalinata di via Erta San Domenico.

Un progetto molto ambizioso, pensato dal Lions Club Milazzo per valorizzare il territorio milazzese, mettendo in atto tutti i principi di sussidiarietà e solidarietà che i Lions amano tanto.

L’intento è stato quello di abbellire e completare con pannelli artistici la Scalinata di Via Erta S. Domenico, adottata nell’anno 2020-2021.

Il progetto di quest’anno sociale, oltre ai consueti interventi di scerbatura e di manutenzione ordinaria, ha previsto il completamento dell’arredamento della scalinata, con la messa in posa di 5 vasi che si sono aggiunti ai 15 già collocati negli anni precedenti.

Nella fase successiva è stata avviata una collaborazione con il liceo Guttuso, firmando un importante protocollo nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro che ha portato alla realizzazione di 15 pannelli a tema storico-religioso e 15 pannelli a tema paesaggistico, collocati sui vasi che sono stati scoperti nel corso della cerimonia inaugurale.

I pannelli sono stati realizzati da 31 studenti dell’istituto Guttuso magistralmente guidati dall’estro artistico della Professoressa Claudia Lombardo, referente del progetto, che ha curato in tutte le sue parti, l’ideazione, la realizzazione e messa in opera, dei pannelli artistici. I pannelli ripercorrono e rappresentano alcuni aspetti delle vicende storiche e culturali del territorio, valorizzandone il passato e le risorse naturali. L’ordine di esposizione inizia dall’alto della scalinata e prosegue verso il mare di levante.

La realizzazione della bellissima “Scalinata degli artisti”, va ad inserirsi nel quadro del service distrettuale Lions “La Sicilia per non vedenti, rendiamo fruibili i beni culturali ed ambientali” e la fase finale del progetto è stata proprio quella di mettere in pratica la visione del governatore Maurizio Gibilaro con la realizzazione di una targa in nero Braille che descrivesse ai non vedenti la storia della scalinata. La targa è stata dotata anche di un QRCode, che scansionato da cellulare offrirà una audio guida il cui testo, realizzato dal liceo Guttuso, e letto da uno speaker radiofonico di una radio locale “radio studio5 & friends”, illustrerà tutti i pannelli in modo da raccontare la storia della città di Milazzo attraverso queste vere e proprie opere d’arte.

Alla cerimonia di inaugurazione dei pannelli artistici e della targa sono intervenuti il presidente del Lions Club Milazzo Stefano Yuri Paratore, il governatore del distretto lions 108Yb Maurizio Gibilaro, la dirigente dell’Istituto Guttuso Delfina Guidaldi, la professoressa referente del progetto Claudia Lombardo e l’assessore alla cultura Lucia Scolaro.

Un esempio di collaborazione sinergica tra istituzioni scolastiche, amministrazione locale e un’associazione che ama il proprio territorio e lo vuole tutelare e valorizzare.