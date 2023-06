La redazione del giornale FoscoloNews si è distinta nel progetto nazionale “RepubblicaScuola”

A chiusura dell’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo “Foscolo” ha tracciato un bilancio dell’attività degli alunni componenti della redazione del giornale della scuola secondaria di 1° grado #FoscoloNews, con la consegna – da parte della Dirigente Felicia Maria Oliveri e della docente referente Michaela Munafò – degli attestati per l’attività svolta sulla rinnovata piattaforma #RepubblicaScuola.

Il progetto ha permesso all’Istituto di distinguersi a livello nazionale alla fine del “Campionato Nazionale Scuole” con il posizionamento in vetta alla seppur effimera classifica delle scuole secondarie di 1° grado e con ben sette alunne nei primi undici posti della altrettanto effimera “Classifica Nazionale Alunni”. Pur trattandosi di traguardi che ormai non danno riconoscimento ufficiale da parte di RepubblicaScuola, non sono mancate tuttavia delle vittorie di giuria in singoli contest per gli alunni Valentino Alosi e Giulia Valenti che pertanto consentiranno loro di concorrere al “Campionato Alunni 2022/23”.

La Dirigente, proprio per gratificare la redazione e rendergli merito per tutto il lavoro di squadra svolto in quest’anno scolastico, ha voluto pertanto cogliere l’occasione per complimentarsi con tutti gli alunni che – con impegno, spirito di squadra, sacrificio e passione – hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo e degli altri recenti importanti riconoscimenti a livello nazionale e locale, in particolare nell’ambito del XXIII concorso “Il Miglior Giornale Scolastico Carmine Scianguetta” e nel concorso 24live.it – Barcellona News.