Bancarotta, assolto il titolare di una società operativa nel settore del vetro: condannato l’amministratore di fatto

La Sezione Penale del Tribunale di Barcellona ha assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta documentale il titolare di una nota società operante nel settore del vetro, assistito dal legale Avv. Alessandro Imbruglia.

L’imputazione, contestata anche ad altro imputato individuato quale amministratore di fatto e difeso dall’avv. Giuseppe Lo Presti, riguardava la sottrazione delle scritture contabili dell’azienda, ma entrambi sono stati prosciolti dall’accusa, rispettivamente perché il fatto non costituisce reato e per non avere commesso il fatto.

Nello specifico gli imputati erano finiti sotto processo in seguito alla dichiarazione di fallimento della società ed il procedimento nasceva dalla denuncia querela sporta dal curatore del fallimento il quale, in esito all’attività di ricostruzione degli ingenti movimenti economici dell’azienda dichiarata fallita e del relativo elevato volume di affari, aveva ritenuto di notiziare l’Autorità Giudiziaria in merito alla mancata esibizione e consegna delle fatture cartacee riferibili all’ultimo anno di attività ed in merito al mancato rinvenimento di beni aziendali e rimanenze.

Ne è cosi scaturita un’attività indagine sul fallimento della società delegata alla Guardia di Finanza, i cui esiti hanno indotto la Procura a formulare tanto l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale ad entrambi gli imputati, quanto l’accusa di bancarotta fraudolenta nei confronti del solo soggetto individuato come amministratore di fatto.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale i difensori avv. Alessandro Imbruglia e Giuseppe Lo Presti sono riusciti a dimostrare l’innocenza dei propri assistiti in relazione alle contestazioni di bancarotta documentale ed al titolare dell’azienda fallita è stata revocata la misura reale del sequestro conservativo dei propri beni, mentre invece, riguardo le condotte distrattive ravvisate a carico del soggetto individuato come amministratore di fatto, il Collegio Penale presieduto dal Presidente Dr. Orifici a latere Dr.ssa Murabito e Dr.ssa Spina – ha pronunziato sentenza di condanna a 4 anni, con il pagamento delle spese processuale e una provvisionale nei confronti della curatela fallimentare, costituita parte civile.