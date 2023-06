L’Acquaplanet chiude la stagione con una festa per ringraziare i tanti frequentatori della struttura

L’Acquaplanet di Rosalba Torre ha chiuso la stagione con una festa organizzata nello spazio esterno della piscina, nella zona artigianale di Barcellona.

E’ stata l’occasione per ringraziare tutti gli istruttori e gli utenti della struttura, con la consegna della tessera d’oro a coloro che si sono iscritti da settembre ed hanno frequentato fino a giugno, con il diritto a tante agevolazioni per il prossimo anno.

E’ stato allestito un buffet con “panini cunzatu” e tante altre prelibatezze (arancini, pitoncini, focacce, pizze ecc.), e non sono mancati momenti di intrattenimento con balli di gruppo, ai quali hanno partecipato quasi tutti vi presenti. Sei uomini e 12 donne scelti tutti dalla direttrice Rosalba, si sono esibiti in tre prove (sfilata, canto e ballo) ed alla fine sono stati premiati tra gli uomini Nino e per le donne una esuberante Miss Virginia. Due grandi torte alla fine, una con la scritta “Acquaplanet” e una con la foto di tutto il team con al centro Rosalba Torre, hanno chiuso la serata, non prima dei ringraziamenti della titolale a tutti i suoi istruttori. Si tratta di Francesco Piccolo, istruttore di acquagym e corpo libero, Anna D’Amico da qualche anno neo mamma ma tornata subito al lavoro, istruttrice di acquagym e corpo libero, Antonio Panarello, istruttore di nuoto e recupero funzionale, Luana Barresi, istruttrice di ballo, Mariella Miano, istruttrice di pilates, Massimo Mendolia, istruttore di nuoto, Roby Crupi, istruttore nella sala attrezzi pesistica, Sergio Munafò, istruttore nuoto, Mariella Capone, istruttrice di acquabyke, Valeria Lorefice, istruttrice acquagym e jumping, Salvatore Bavusotto, di nuoto, Antonio Cambria, istruttore di fitness & go, Massimiliano Agrip, istruttore spinning, Sandra Torre, Silvia Calarco e Nelly Trovato, segretare acquaplanet, Fabiana Lualdi, Santina Caliri e Adele Catalfamo, assistente in vasca, Dominga Pirri, istruttrice reejam.

Per chiudere ricordiamo che Rosalba Torre da anni chiede senza riscontro al Comune un’area dove poter realizzare un unico centro sportivo all’avanguardia, non solo Barcellona ma tutto l’hinterland. In ogni caso i fruitori delle strutture sono ben contenti sia della qualità degli istruttori e sia del modus operandi della proprietaria sempre vicina alle esigenze dei fruitori di piscina e palestra. Speriamo che in futuro sia possibile la realizzazione del sogno di Rosalba Torre.