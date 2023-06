Barcellona ricorda il 67° anniversario del femminicidio di Graziella Recupero

L’Amministrazione Comunale di Barcellona ha ricordato il 67° anniversario della tragica uccisione di Graziella Recupero, una giovane barcellonese che il 26 giugno 1956 venne colpita a morte da un coetaneo che aveva garbatamente respinto.

Quel pomeriggio assolato di 67 anni fa Graziella Recupero venne sopraffatta dalla furia del ragazzo che diceva di amarla, ma che senza pietà la colpì più volte con un coltello fino a provocarne la morte. Un femminicidio come viene definito adesso che, per troppi anni dimenticato, è stato riportato alla luce da un libro “La Rosa bianca”, liberamente tratto dalla storia di Graziella e scritto dalla professoressa Flaviana Gullì e del professore Gaetano Mercadante.

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alle pari opportunità Viviana Dottore, e il consiglio comunale, con il presidente Angelo Paride Pino, insieme all’esperto alla cultura Salvatore Scilipoti ed i parenti di Graziella, hanno ricordato con un breve momento di riflessione il sacrificio della 19enne barcellonese, deponendo un omaggio floreale ai piedi della targa situata fra la Via Statale Sant’Antonino e la Via Medici, nella zona in cui venne trucidata.