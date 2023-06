Barcellona, dal 1 luglio sarà attivato lo Sportello Unico Telematico per l’edilizia (SUE)

Nell’ambito di un processo di semplificazione burocratica il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto vuol essere sempre più vicino ai cittadini ed a tal fine dal 1 luglio sarà attivato lo Sportello Unico Telematico per l’edilizia (SUE). L’obiettivo è velocizzare le pratiche e consentire agli utenti di avere risposte in tempi più celeri alle istanze. Con lo Sportello Unico Telematico sarà quindi più facile risalire alla documentazione, si recupererà spazio in archivio e non si potranno più smarrire i fascicoli.

Dal 1 luglio pertanto la trasmissione delle pratiche edilizie dovrà avvenire obbligatoriamente per via telematica (PEC specifica o Portale URBIX in dotazione al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto). Inoltre dal 1 settembre 2023 l’ accettazione delle pratiche avverrà solo mediante Portale URBIX in dotazione al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

A partire dall’avvio del SUE dovranno essere utilizzati esclusivamente i nuovi moduli relativi alla presentazione delle pratiche edilizie (CILA, SCIA, SCIA alternativa al PDC, PDC e SCA), approvati con Determinazione del Dirigente del IV Settore n.reg.gen.1191 del 22.06.2023. Le istanze trasmesse in formato cartaceo dal 1 luglio in poi saranno considerate irricevibili. Per consentire la corretta gestione della procedura i professionisti del settore saranno invitati a partecipare ad alcuni incontri informativi, per i quali verrà diramato successivo avviso.

“L’avvio dello Sportello Unico Telematico per l’edilizia è stato fortemente voluto dal dirigente del IV settore edilizia-urbanistica ingegnere Nunzio Santoro coadiuvato dal funzionario ing. Bartolo Profilio e sostenuto dall’amministrazione- dichiara l’assessore comunale Salvatore Coppolino- E’ un’iniziativa che va incontro alle esigenze dei professionisti e rende più immediati e agevoli i rapporti tra gli uffici e l’utenza. Il nostro impegno come amministrazione è al servizio dei cittadini e l’attivazione di uno sportello che semplifica le procedure va sicuramente in questa direzione. Stiamo programmando una serie di incontri per informare gli utenti e i tecnici sulle nuove modalità di accesso”