Malfa, cantiere edile senza alcune prescrizioni per la sicurezza dei lavoratori: 35 mila euro di multa al titolare dell’impresa

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito in località Malfa nelle Isole Eolie, riscontrando irregolarità nel piano di sicurezza adottato dalla ditta incaricata degli interventi.

L’attività ispettiva si inquadra delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, d’intesa con il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina Architetto Enrico Zaccone.

Alla conclusione dei controlli, i militari dell’Arma hanno accertato violazioni alla normativa di settore e, in particolare, la mancanza delle precauzioni quali l’installazione di parapetti volte a evitare il pericolo caduta dall’alto per gli operai ed il mancato rispetto della viabilità di cantiere. Il titolare è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria, unitamente al coordinatore della sicurezza che ha omesso di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento. Per le gravi carenze accertate è stata sospesa l’attività di cantiere e sono state erogate ammende e sanzioni per oltre 35.000 euro.

Occorre tuttavia precisare che i 13 operai impegnati nelle attività di cantiere controllati dai Carabinieri, sono risultati tutti in regola.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.