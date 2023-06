L’1 e 2 luglio prossimi a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Madia verrà inaugurata la mostra di pittura “7 Artisti per il CIRS”.

Esporranno gli artisti: Loredana Aimi, Vittorio Betto, Sabina Bruzzese, Tonino Gelo, Fabiana Lualdi, Simona Maggistro, Paoa Pietrafitta.

L’inaugurazione è prevista per sabato alle ore 10.30.

L’evento è patrocinato dal Comune di Barcellona P.G..