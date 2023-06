Barcellona, Sant’Antonio ricorda oggi pomeriggio l’incidente ferroviario del 1969

E’ in programma oggi pomeriggio a partire della 18 la manifestazione organizzata a Sant’Antonio per ricordare le vittime dell’incidente ferroviario nell’omonima galleria del 15 giugno 1969. La commemorazione, inizialmente programmata per la data dell’anniversario, era stata rinviata a causa del maltempo.

L’iniziativa promossa dagli abitanti del quartiere, in collaborazione con le associazioni Pro Loco Manganaro, Avulss e Accademia musicale Nino Pino Balotta, con il patrocinio del Comune, prevede un momento di riflessione davanti alla lapide che ricorda il tragico evento e che è stata ristrutturata in occasione del 50° anniversario dell’incidente, con l’impegno dell’assessore pro tempore Antonio Raimondo e dell’allora esperto del sindaco Gaetano Mercadante.

Oltre ai saluti del sindaco Pinuccio Calabrò, dell’assessore Angelita Pino e del presidente della Pro Loco Manganaro Salvatore Scilipoti, sono previste le testimonianze del giudice Franco Cassata e del cantastorie Fortunato Sindoni, che si esibirà in un recital poetico-musicale con Pietro Maiorana e i Sirinanti di Portosalvo. Il programma sarà rispettato nell’appuntamento già fissato per il prossimo 24 giugno.