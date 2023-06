Si presenta la Rete per la Salute Pubblica: Uniti per il Cutroni Zodda: il 30 giugno un sit-in in camice davanti all’ingresso dell’ospedale

Si è tenuta questa mattina nell’antisala consiliare del comune di Barcellona Pozzo di Gotto la conferenza stampa di presentazione della “Rete per la Salute Pubblica: Uniti per il Cutroni Zodda“, che ha annunciato le prime iniziative di civile protesta contro il depotenziamento dell’ospedale di Barcellona.

Sarà infatti istituito un centro di ascolto per le segnalazioni dei disservizi sofferti dai cittadini, in violazione al diritto alla salute, ed è stata annunciato un’iniziativa di protesta civile, con un sit-in in camice davanti all’ingresso dell’ospedale, per chiedere lo svolgimento dei concorsi di selezione dei medici a tempo indeterminato.

La rete, che raccoglie oltre 45 tra associazioni, sindacati e onlus, si propone infatti di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema tanto delicato dell’accesso alle cure ospedaliere, con specifico riguardo alla sanità del territorio di Barcellona, penalizzata dall’assenza di un pronto soccorso nel primo Comune della provincia, dopo il capoluogo e dal sovraccarico di accessi che si verifica quotidianamente presso l’ ospedale Fogliani di Milazzo . Un sovraccarico insostenibile che pregiudica l’intero Distretto ed il Fogliani stesso e che non può essere taciuto.

“Siamo rimasti delusi – ha sottolineato il portavoce della Rete, Tindaro Di Pasquale – sono state le aspettative rispetto ad alcuni roboanti annunci. Basti pensare ad oncologia, annunciato come grande risultato per l’ ospedale di Barcellona P.G., ma che in effetti non può erogare il servizio per cui una oncologia dovrebbe operare. Stessa cosa vale per il personale previsto per il medesimo servizio. Se a ciò si aggiunge che gli oncologi operano all’interno del reparto di medicina, si comprendono ancor di più i dubbi in ordine alla bontà delle determinazioni che vengono operate nei riguardi del nosocomio del Longano”.

La rete pone inoltre al centro dell’ attenzione una tematica attualmente di rilievo, ossia il mancato espletamento, solo per l’ ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, di concorsi a tempo indeterminato. “Se è vero che i concorsi banditi per l’assunzione di medici a tempo determinato per Cutroni Zodda sono andati deserti, ci si domanda perchè solo per Barcellona vengono espletati questi concorsi “precari”, che non attirano nessuno, perchè non danno continuità di servizio. Qualcosa vorrà pur significare. Queste gravi criticità, unite al concreto rischio che si voglia in realtà consegnare ai privati la gestione della sanità, impone alla Rete per la Salute Pubblica di dover avviare tutta una serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini del comprensorio ed a attivare un movimento di opinione pubblica e di partecipazione civica che sia da sprone per giungere al risultato che tutti vogliamo: il pronto Soccorso, il Cutroni Zodda attivo, completo ed efficiente, la salvaguardia della sanità pubblica”

Il portavoce della Rete Tindaro Di Pasquale ha ribadito l’apertura a tutti coloro che vorranno dare un contributo, senza creare antitesi con il Comitato già costituito, con cui si aprirà una fase di confronto e condivisione sulle iniziative finalizzata alla tutela del diritto alla salute del residente del comprensorio di Barcellona, a difesa dell’ospedale.

La prima iniziative della neonata Rete sarà un sit-in innanzi al pronto soccorso de Cutroni Zodda il giorno 30 giugno alle ore 11 , dove tutti gli attivisti indosseranno un camice bianco. Sarà, inoltre, istituito uno sportello di segnalazioni, volto a far emergere le maggiori criticità che provengono dagli ospedali di Barcellona e Milazzo e che il movimento vuole far emergere al fine di sollecitarne la risoluzione”.

Le associazioni che aderiscono alla rete sono :

Associazione Paolo vive

APS aria nuova

Ex allievi di Don Bosco

Associazione Campus

Associazione Modavi

Fials

Cgil

Circolo delle lucertole

Città aperta

Associazione Cattafi

Amici di San Rocco

Movimento cinque stelle

CNA Messina

Associazione Frida

Associazione Smasher

Galleria progetto città

AssociazioneAngeli sull asfalto

Ass Ettore petrolini

AISM

Società operaia

Asd don bosco dance

Club radio cb

Oratorio Giovanni Paolo II

Cooperatori salesiani

Pgs hodeir

Pro loco Manganaro

Asd Tiger’s Den

Ass Giochiamo tutti a Oreto

Movimento popolo del mela

Ass Tanti Amici

L’Ute università della terza età di Barcellona pozzo di gotto

Università della terza età di Furnari

Associazione ambiente e territorio

Associazione Randagioso

Legambiente del Longano

Asd Duilia

Avis

ARCI di Furnari

Oratorio don Pino Puglisi

Associazione A Rocca

Associazione culturale Jalari

Ente di ricerca Eprojeconsult

Asd ciclistica Terme Vigliatore