Calcio giovanile, si separano le strade tra “Vivi Don Bosco” e “Giochiamo tutti ad Oreto”

Alla conclusione della stagione 2022-2023, si separeranno i percorsi sportivi delle associazioni Vivi Don Bosco e Giochiamo tutti ad Oreto, che da sette anni avevano collaborato in un progetto unitario di valorizzazione dei giocatori di calcio in erba dell’intero comprensorio barcellonese.

Ad annunciare la decisione di separarsi è stato il presidente dell’associazione Giochiamo tutti ad Oreto, Domenico Grasso, che ha comunicato la dimissioni dall’ASS Vivi Don Bosco. “Si comunica inoltre che il direttivo, a seguito delle dimissione, ha deciso di chiudere la collaborazione calcistica nata sette anni fa dalla quale nasceva la Vivi Don Bosco Oreto che ci ha visti crescere ed ottenere ottimi risultati in tutte le attività e categorie, fra tutti la vittoria del campionato giovanissimi provinciali ad 11 stagione 2018/19, guidati dal mister Biagio Lavinio, al termine di una stagione molto impegnativa ma indimenticabile. Abbiamo ottenuto ottimi risultati a livello regionale con la squadra di calcio a 11 , quella di calcio a 5 ed il il settore femminile, partecipando anche a tornei di livello internazionale come il Pulcino D’Oro. Il 30 giugno allo scadere dei tesseramenti e delle attività le due realtà si separano, perché non sussistono più i presupposti per continuare. Alcuni atteggiamenti percepiti già da tempo, sui quali preferiamo non disquisire per rispetto che nutriamo per quella parte di dirigenti e soci che come noi hanno dato se stessi per questo binomio, hanno influito in maniera determinante“.

“I tanti sacrifici compiuti e che avrei continuato a compiere – continua il presidente Grasso – nell’unico interesse di lavorare per il bene e la salvaguardia della Vivi don bosco Oreto nella massima trasparenza che mi ha contraddistinto da sempre anche per senso di appartenenza, non sono più giustificabili. Nel ringraziare tutti i ragazzi ed i bambini con le rispettive famiglie, i tecnici ed i dirigenti le segretarie e anche le suore dell’istituto FMA per averci reso partecipi della loro realtà, auguriamo alla Vivi Don Bosco di raggiungere tutti gli obiettivi dalla scuola calcio al settore giovanile e naturalmente alle prime squadre, da protagonisti della crescita del binomio ormai da sette anni, che lasciamo con tanto rammarico e lacrime al cuore”.