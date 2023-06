Sit-in di protesta a Palermo del sindaco di Novara di Sicilia per i mancati interventi sulla SS185 di Sella Mandrazzi

Il Sindaco di Novara di Sicilia, Dott. Girolamo Bertolami, si è incatenato stamattina presso la Struttura Territoriale della Sicilia – A.N.A.S. di Palermo, in Via A. De Gasperi n° 247, in segno di protesta rispetto alla disastrosa condizione della Strada Statale 185, che attraversa il paese di Novara di Sicilia, che si è franata sia nel versante nord che nel versante sud, a seguito dell’alluvione del 03 dicembre 2022, rendendo nei fatti il comune isolato.

“Sono esasperato! Dopo l’alluvione del dicembre scorso – afferma il primo cittadino – il mio Comune è rimasto isolato. Voglio precisare che prima di scegliere di compiere un gesto simile, la mia Amministrazione ha seguito l’iter burocratico tradizionale, interloquendo con tutti gli uffici preposti per risolvere questo grave problema, che ha investito i cittadini novaresi nello svolgimento della vita quotidiana. Essendo Novara di Sicilia, Uno dei Borghi più belli d’Italia, anche i flussi turistici hanno subito un arresto, si è creato un danno all’economia locale. Purtroppo finora, ad oltre sei mesi dall’alluvione, non sono stati ottenuti i risultati sperati, perciò la mia azione dimostrativa serve per anche porre l’attenzione sull’inefficienza e il disinteresse nei confronti dei nostri piccoli Borghi, che già vivono problemi rilevantissimi. Ci auguriamo che presto la situazione possa essere sbloccata nella maniera più favorevole per tutti le parti in causa”. .

La strada di Sella Mandrazzi (SS. 185) è la principale arteria che collega la zona tirrenica con la zona ionica. Le due frane si trovano una al Km. 14+800 ricadente nel territorio di Novara e una al Km 31+800 nel territorio di Francavilla di Sicilia.

Gli unici provvedimenti adottati dall’A.N.A.S. finora, sono stati i seguenti: