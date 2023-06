Basicò, è stato un successo la tradizionale gara di cucina per il Rotary Foundation promossa dalla sezione di Barcellona

Il suggestivo Palazzo Baronale de Maria a Basicò ha ospitato sabato scorso la tradizionale gara di cucina organizzata dal Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Rotary Foundation.

L’evento rappresenta una tradizione che si rinnova sin dalla fondazione del club barcellonese e si conferma ogni anno come un’occasione unica per celebrare la passione per la cucina e sostenere cause di natura sociale.

Il presidente del Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, Concetto Li Mura, ha guidato l’organizzazione di questa affascinante competizione culinaria, che ha visto la partecipazione di ben 90 concorrenti provenienti da diverse località della regione.

La gara ha visto i partecipanti sfidarsi preparando pietanze di alta qualità, mettendo in mostra le proprie abilità e creatività culinarie. Ogni piatto realizzato è stato valutato da una giuria esperta composta dallo stesso presidente Concetto Li Mura, Pia Pollina, Salvatore Miano e Beppe Jacono.

Si sono aggiudicati il primo e il secondo posto i piatti proposti dai soci Carlo Jacono e Erina Calvaruso, ottimi tutti gli altri preparati con cura, dedizione, e amore per il servizio.

L’obiettivo principale dell’evento è stato quello di raccogliere fondi per la Rotary Foundation, un’organizzazione che opera a livello globale per promuovere progetti di service e opere di natura sociale. I fondi raccolti verranno reinvestiti sul territorio, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Durante la cerimonia di premiazione, il presidente Concetto Li Mura ha espresso la propria gratitudine al Sindaco Filippo Gullo, al vicesindaco Antonio Cotone, alla socia Annamaria Coppolino, a tutta l’amministrazione comunale e a una delegazione dei club Lions Barcellona e Lions Castroreale per il sostegno e l’attenzione dimostrata nei confronti dell’evento.

L’entusiasmo e la partecipazione attiva di tutti i concorrenti, dei giudici e dei numerosi partecipanti hanno reso questa edizione della gara di cucina un vero successo. Un ringraziamento particolare è dovuto al socio, Past President e socio fondatore, Andrea Ravidà. Il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto si impegna a continuare a promuovere iniziative che favoriscano lo sviluppo sociale ed economico del territorio, mettendo al centro la solidarietà e la condivisione.