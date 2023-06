Recensione di Carmelo Aliberti su Lucio Zaniboni

“Il respiro dell’Universo”

Così si intitola il titolo del più recente volume del grande poeta Lucio Zaniboni che nei suoi molti libri precedenti di poesia, ci ha donato un elevatissimo bagaglio di valori etici e spirituali civili e sociali , salvati nel guscio dei versi di magistrale organizzazione strutturale e stilistica, dall’imperversare dei tragici eventi, delle guerre e delle lotte intestine e internazionali tra falangi contrapposte e conflittuali, che hanno contrassegnato con guerre barbariche e sanguinosissime, la pace tra i popoli, conquistata, caro prezzo con orribili conflitti Resistenziali tra cittadini della stessa nazione, anelanti la libertà da ataviche o moderne schiavitù dalla repressiva nobiltà , sempre al potere grazie alla disgustosa tecnica del trasformismo. I popoli si illusero di essere loro i protagonisti della storia e si diedero costituzioni sintoniche con i loro ideali e si sentirono liberi, dopo millenari soprusi e liberticidi. Ma si illusero di aver raggiunto la realizzazione dei loro sogni., in quanto i nuovi governanti, liberamente eletti dal popolo, cominciarono a legiferare “pro domo sua”, abbagliando i loro concittadini con illusorie promesse di benessere collettivo. Invece, poco dopo, i popoli scoprirono gli inganni dei nuovi governatori e, già raccoltisi in partiti e sindacati, intrapresero la lotta, intensificando una lunga serie di scioperi che alimentarono il malcontento popolare, fino alla esplosione di gruppi terroristici che, con agguati mortali ad uomini politici, giudici , sindacalisti ed alti funzionari governativi seminarono il terrore incontrastato, prima a livello nazionale. .e poi con collegamenti internazionali tra gruppi ideologici eterogenei, estesero in tutto il mondo la loro attività terroristica fino all’attentato alle” torri gemelle” in USA. ritenuti la roccaforte di ogni iniquità nazionale ed internazionale a danno dei popoli schiavizzati e sfruttati più di prima. Nella contestualizzazione dei fenomeni eversivi e nel ritorno del rigidismo capitalistico, i veri poeti non si prostrarono alle seduzioni e agli inganni del potere, ma o si rifugiarono nell’isolamento personale o continuarono a scrivere in maniera incomprensibile dando vita a diversi fenomeni come l’Ermetismo, il Neorealismo, il plurimo sperimentalismo, a cui segui il ritorno alla normalità con la nascita dei Gruppi e sottogruppi degli anni ’70 r del ritorno alla normalità della poesia successiva, fino agli anni più recenti, in cui il poeta si è inabissato nel labirinto del proprio io a piangere o morire. Lucio Zaniboni, in questo lungo periodo, non si è mimetizzato in nessuna formula minimizzante o proscenetica, ma sordo all’incanto di ogni sirena, ha continuato a produrre liberamente versi strutturati in maniera unica e originale ,di cui ci siamo lungamente occupati in altra autorevole sede. Ora, il grande e generoso poeta ci regala una perla antologica intitolata emblematicamente IL RESPIRO DELL’UNIVERSO, in cui ospita 40 poeti dedicando a ciascuno 3 pagine tra breve sintesi biografica e poesie. Sia i primi che le seconde, sono frutto della conoscenza enciclopedica e della genialità selettiva dei poeti accolti.

Il poeta secondo Zaniboni, in tale contesto, diviene voce eversiva, ribellione ad un mondo che allontana la vita dalle leggi della natura. E’ la ribellione verso l’uomo che sta depauperando la natura con la deforestazione e con disastrosi incendi dolosi e che, per ragioni di potere o di rapine territoriali, scatena la propria acrimoniosa e rabbia avidità uccidendo senza alcuna reticenza il proprio simile, cioè suo fratello. Così oggi continuano ad esplodere oltre 40 conflitti nel mondo. Anche nel cuore dell’Europa é esplosa la febbre della guerra, per avidità territoriale, ma in realtà perchè le grandi potenze vogliono mutare gli equilibri mondiali e riconfezionare una nuova mappa geopolitica a danno dell’intero pianeta. Questa piccola antologia zaniboniana rappresenta un test del pensiero e dei sentimenti rappresentativi dell’epoca contemporanea, ma per Zaniboni, già fin dal titolo: La poesia è trasparente in ogni palpita di vita sia negli uomini, sia nell’animismo degli animali e della natura. Essa potenzialmente anima ogni cosa creata e può essere considerata e definita in molteplici modulazioni.. E’ ostentazione dell’intimo e perciò suscettibile di multiple funzioni. E’ esaltazione della bellezza del creato, è ribellione alle ingiustizie, alla necessità del riscatto, è il respiro dell’armonia dell’universo, che il poeta percepisce e ingenera in lui un incontenibile vigore comunicativo che facilita la fruizione da parte dei lettori.. E’ agonia in cui si cela la volontà di regressione,, recupero progressione nella ricomposizione dell’armonia naturale. I versi cooptano il trascorrere del tempo alla vita individuale e collettiva. Perciò, la poesia diviene preghiera, supplica, meditazione,, deprecazione o maledizione e ironia”. Essa rappresenta la specularità della realtà, del reale della fantasia, del sogno, delle illusioni, del surreale e del subliminale, dell’anelito che coniuga scienza e filosofia per tentare di varcare ii “muro d’ombra” che separa l’anelito dell’uomo di poter vedere oltre i limiti del monte Tabor, l’infinita distesa celeste, dove poter trovare Dio. I poeti antologizzati sono tutti viventi, tranne Mario Grasso, poeta, giornalista scrittore, poeta in lingua e in dialetto, editore vero e sostenitore di una generazione di scrittori e poeti che trovarono in lui generosità e sostegno., da poco scomparso. Alcuni poeti e direttori di rivista, come Aliberti, Domenico Defelice, Giuliano Ladolfi, Tommaso Romano, Corrado Calabrò, una tra le più intense voci della poesia contemporanea, Franco Manescalchi, Loris Marchetti, Luigi Martellini,il poeta del dopo, Gianni Palumbo (classico e visione della vita come metafora),Gianni Palumbo (classico e fantasioso, musicale e coinvolgente), Lorenzo Spurio (la poesia è una voce che penetra e scalfisce in una intensa visione onirica),Tommaso Romano ( svolge una voce, la poesia come lama che scolpisce, Imperia Tognacci (una poesia nell’area di confine tra la vita e la morte. antologia da leggere meditare ed approfondire .