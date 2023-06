Confronto internazionale tra Associazioni no profit al Parco Museo Jalari

La sala conferenze del Parco Museo Jalari lo scorso 11 Giugno è stata scenario di confronto internazionale di prestigiose realtà culturali, tra cui alcune attivissime associazioni territoriali grazie alla professionalità di EprojectConsult. Si è tenuta infatti una conferenza che ha visto la partecipazione di alcune Associazioni italiane e polacche operanti nel settore sociale e culturale che hanno avuto modo di presentarsi e confrontarsi su temi quali digitalizzazione, formazione professionale e offerta culturale.

L’evento, introdotto e moderato dal Dott. Antonino Pietrini, organizzato dall’ Ass. Art. Cult. A Rocca, è parte del progetto “CO of NGO”, finanziato dall’Azione Chiave 2 del programma Erasmus+ che ha come capofila la Fondazione Filary Rozwoju, anch’essa presente con il suo presidente Dariusz Budrowski che è intervenuto con grande professionalità e simpatia.

Per GALLERIA PROgetto CITTÀ è intervenuto il Presidente Rosario Andrea Cristelli che ha raccontato come dal progetto di riqualificazione della Vecchia Stazione FF.SS. di Barcellona Pozzo di Gotto si siano realizzati nove anni di intensa attività culturale e sociale grazie all’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’, a partire dalla sua fondazione nel 2014.

Per il Circolo delle Lucertole è intervenuto Santi Catanesi, video maker appassionato di Musica delegato dalla Presidente Viviana Isgrò, anch’essa presente in sala, che, ha tratteggiato la storia e le attività del Circolo.

Il Duo Imbesi Zangarà, formato da Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, musicisti impegnati in attività culturali di grande valore hanno tratteggiato le loro ultime attività, tra cui l’esperienza in Cina che li ha molto motivati e gratificati. Con grande apprezzamento dei presenti, i musicisti hanno infine suonato dal vivo due brani di grandissima intensità, uno dei quali dedicato alla guerra in Ucraina, apprezzato anche da Papa Francesco con una lettera dedicata.

Gli ospiti internazionali hanno visitato il Parco Museo Jalari con una guida specializzata che ha raccontato il carattere siciliano e le tradizioni locali oltre alle opere di Mariano e Salvatore Pietrini. Il Parco Museo Jalari si riconferma uno scenario esclusivo in cui la cultura locale e internazionale si uniscono a favore della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale come possibile strumento di sviluppo sostenibile sociale, turistico ed economico.