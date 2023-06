Barcellona, nasce la “Rete per la Salute pubblica: Uniti per il Cutroni Zodda”

Si è costituta lo scorso 15 giugno, presso la sala riunioni dell’Oratorio Salesiano, la “RETE PER LA SALUTE PUBBLICA: Uniti per il Cutroni Zodda”.

Le associazioni, i sindacati, le onlus, le aggregazioni giovanili ed i movimenti del territorio, che si sono staccate dal Comitato per l’Ospedale, hanno inteso unire le forze per ridare vigore alla protesta in difesa del nosocomio barcellonese, a fronte del costante depauperamento, stante le continue promesse da parte di vari soggetti coinvolti nel rilancio della struttura ospedaliera. In pratica il Comitato, guidato dal prof. Enzo Correnti, con l’avv. Rino Nania, il dott. Nunziante Rosania ed il presidente dell’accademia Nino Pino Balotta Felice Mancuso, proseguiranno la loro azione in autonomia rispetto alla neo costituita Rete per la Salute Pubblica, che appare più determinata nell’adottare azioni di protesta per la difesa dell’ospedale Cutroni Zodda.

La Rete si presenterà con una conferenza stampa venerdì 23 giugno, alle 11, presso l’ antisala consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

I fondatori della Rete sono le seguenti

Associazione Paolo vive

APS aria nuova

Ex allievi di Don Bosco

Associazione Campus

Associazione Modavi

Fials

Cgil

Circolo delle lucertole

Città aperta

Associazione Cattafi

Amici di San Rocco

Movimento cinque stelle

CNA Messina

Associazione Frida

Associazione Smasher

Galleria progetto città

AssociazioneAngeli sull asfalto

Ass Ettore petrolini

AISM

Società operaia

Asd don bosco dance

Club Radio Cb

Oratorio Giovanni Paolo II

Cooperatori salesiani

Pgs Hodeir

Pro loco Manganaro

Asd Tiger’s Den

Ass Giochiamo tutti a Oreto

Movimento Popolo del Mela

Ass Tanti Amici

Ute

Legambiente del Longano

Nella foto l’ultima iniziativa di protesta unitaria del 15 maggio, per la fantomatica inaugurazione del Pronto soccorso ancora più per mancanza di personale.